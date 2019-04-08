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Bandırma'ya beklenen yağış geldi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gece başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.



Balıkesir'de batıdan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Sabah saatlerinde Erdek ilçesine yağan yağmur spiral şeklinde Manyas ilçesine de yağdı. Gece bir anda gelen yağış ilk olarak dolu şeklinde kendisini gösterdi. Yağıştan dolayı iş yeri sahipleri su baskınına karşı tedbir amaçlı önlem aldı. Yağmurdan korunmak için bazı vatandaşlar otobüs duraklarında ve dükkanların saçak altlarında bekledi. Zaman zaman şimşek çakması sonucu gece gündüze döndü.

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