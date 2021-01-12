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Bandırma'ya beklenen yağış geldi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.


Mevsim normallerinin üzerinde giden sicaklıklar baraj ve göllerde su seviyesini ciddi oranda düşürdü. Ayladır beklenen yağışlar, Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası ile birlikte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Gönen ilçesinden etkisini gösteren yağmur spiral şeklinde Bandırma ilçesine de yağdı. Akşam bir anda gelen yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurdan korunmak için bazı vatandaşlar otobüs duraklarında ve dükkanların saçak altlarında bekledi. Zaman zaman şimşek çakması sonucu gece gündüze döndü.

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