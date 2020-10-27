Bandırma'ya bin 326 kişilik yurt yapılıyor

Dr. Süleyman Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile görüştü. İl Müdürü Arıcıoğlu, "Bandırma'ya yapılan bin 326 kişilik yurt binası ihtiyacının büyük kısmını karşılayacak" dedi.

Dr. Süleyman Özdemir ile Rektör Yard. Prof. Dr. Celalettin Yanık, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nu ziyaret ederek Bandırma İlçesinde ki gençler, yurtlar ve tesisler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Bandırma'da okuyan gençlerin, barınma konuları, spor alanları ve planlanan yatırımlar görüşüldü. İl Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar hakkında Rektör Özdemir'e bilgi veren İl Müdürü Arıcıoğlu, ayrıca üniversite ile yürütülecek Genç Ofis çalışmaları, spor faaliyetleri ve oluşturulacak spor alanları gibi ortak faaliyetler hakkında Rektör Özdemir ile fikir alışverişinde bulundu. Kurum çalışmalarını yakından takip ettiğini ve önemli yatırımlara, önemli başarılara imza atıldığını belirten Dr. Süleyman Özdemir, hızla artan öğrenci sayısı nedeniyle barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik yurt yapım çalışmaları, sosyal ve sportif alanların artırılması ile Bandırma'daki hedeflerin şekillenmeye başladığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Üniversite bünyesinde açılışını birlikte gerçekleştirdikleri, üniversite ve gençlik merkezleri arasında köprü olacak Genç Ofis için teşekkür etti. Öğrenci sayısının her geçen gün artmasıyla da Bandırma'nın yeni yatırımlara ihtiyaç duyacağını söyleyen İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Bandırma 17 Eylül Üniversitesi yanında yapılan bin 326 kişilik yurt ihtiyacın büyük bir kısmını karşılayacak. Yurt alanında da yatırımlarımız devam edecek. Sayın rektörümüzün öncülüğünde ve bakanlığımızın destekleriyle yapılacak olan 17 Eylül Üniversitesi içerisinde yüzme havuzu, spor salonu, antrenman salonları açık basketbol ve açık voleybol sahaları tenis kortları, futbol sahası, atletizm sahası ve gençlik merkezi bulunacak spor kompleksi ile futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta bir spor kenti olan Bandırma'nın spor alanındaki en önemli eksikliği tamamlanacak. Bu kompleksin bir an önce tamamlanması ve hizmete sunulmasını heyecanla bekliyoruz. Üniversitemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek gençlerin hayata donanımlı bir şekilde hazırlanması için hep birlikte büyük bir özveri ile çalışan, desteklerini bizlerden esirgemeyen Sayın Rektörümüze teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.