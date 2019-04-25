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Bandırma'ya Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılacak

Balıkesir’in Bandırma ilçesine Sağlıklı Yaşam Merkezi kazandırılması için çalışmalara başlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine Sağlıklı Yaşam Merkezi kazandırılması için çalışmalara başlandı.


Bandırma'da bulunan Eski Pertevniyal Hastanesi alanının Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı. Yetkililer uzun bir süreden bu yana yıkık ve harabe halinde duran ve Bandırma'ya hiç yakışmayan bir görüntü oluşturan Tarihi Pertevniyal Hastanesi'nin yan kısmına Sağlıklı Yaşam Merkezi açılacağını belirtti. Tarihi eser statüsünde yer alan alanın Bandırma Belediyesi tarafından yapılmak istenen Cin Çukuru Yaşam Alanı projesini de engellediği ifade edilirken, Pertevniyal Hastanesi'nin 7 dönümlük arazisinin 3 dönümlük kısmına 2019 yılı içerisinde ödeneği çıkması beklenen Sağlık Yaşam Merkezi'nin açılmasının planlandığı öğrenildi. Geri kalan 4 dönümlük arazi ise Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne tahsis edildi.

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