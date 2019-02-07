Bandırma'ya Selçuklu Hamamı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uzun yıllardır istenilen bir şekilde kullanılamayan tarihi hamam restore ederek hizmete sundu.

2 milyon lira civarında harcama yapılan Bandırma Selçuklu hamamı, bölgeye modern ve sağlıklı hizmet vermeyi hedefliyor. Restorasyon çalışması tamamlanan hamam müşteri kabulüne resmi olarak 8 Şubat 2019 tarihinde hizmete girecek. İşletmeciliğini Erhan Yalçın, Süleyman Yalçın ve Selçuk Tatar'ın yaptığı modern hamam Bandırma ilçesinin yanı sıra civar ilçelere de hizmet verecek.

Erhan Yalçın, “2 yıllık bir süreçten sonra Bandırma Belediyesi encümeni kararıyla devraldığımız hamamın dokusunu koruyarak modern hamam ve spa tesisi olarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bandırma halkının hamam kültürü ile ilgili kaygıları vardı. Bu sebepten dolayı şehir dışını tercih ediyordu. Halkımıza kaliteli hizmeti ve rahatlığına sunmak adına kafeteryasından göbek taşına, yarı olimpik havuzundan buhar odasına, dinlenme alanlarına kadar kusursuz bir şekilde tesisimizi kullanılır hale getirdik. Müşterilerimizin daha önce yaşamadığına inandığımız hamam kültürünü daha kaliteli seviyelere yükselterek bu tesisten mutlu bir şekilde ayrılmasını planlamaktayız. Bandırma halkına ve dışarıdan gelen vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeyi vermeye kendimizi adadık. Tesisimizde sauna, buhar odalarımız doğal mozaik taşlardan motiftendi. Alttan ısıtma sistemiyle ve saf su ile beslenen buhar jeneratörü vasıtasıyla misafirlerimizin buharla terleyip vücutlarından toksinleri atmasını sağladık. Havuzumuz yarı olimpik ölçülerinde. Göbek taşımız Selçuklu motifli. Kurnalarımızın üzerindeki söveler, Selçuklu hanedanların simgesi olan çift başlı kartallı" dedi.