Bandırma'ya yapılacak yeni anaokulu için protokol imzalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesine yapılacak olan "Ahmet Baş Anaokulu" hizmet binası ile ilgili protokol imza töreni düzenlendi.

Bandırma'da yapılacak olan Anaokulu hizmet binası ile ilgili, Balıkesir Valiliğinde protokol imza töreni düzenlendi. Balıkesir Valiliği, Bandırma Kaymakamlığı ile okul binasını yaptıracak hayırsever Hüseyin Baş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Ersin Yazıcı, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve hayırsever Hüseyin Baş katıldı. Vali Ersin Yazıcı, imza töreni öncesinde yapımı planlanan Anaokulu hakkında Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar'dan bilgi aldı.

Hüseyin Baş tarafından Balıkesir İli Bandırma İlçesi Ayyıldız Mahallesinde yaptırılacak olan 5 derslikli Ahmet Baş Anaokulu'nun 1 yıl içerisinde tamamlanarak eğitim-öğretime başlaması öngörülüyor.

Balıkesirli hayırseverlerin eğitime büyük katkı sağladığını ifade eden Vali Yazıcı, "Bu hayırda yarışın devam etmesini diliyorum. Devletimizin eğitime verdiği önem kadar hayırseverlerimiz de böylesi kıymetli bağışları ile eğitime katkı veriyorlar. Bu durum devletimiz, insanımız ve bizim için fevkalade güzel bir husustur. Eğitim öğretime anlamlı bir bağışta bulundukları için hayırseverimizi kutluyorum. Tüm hayır sahiplerimize bol kazançlar dileyerek, orada okuyacak olan tüm öğrencilerimiz adına da teşekkür ediyor, Balıkesir için, Bandırma ilçemiz için ve çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.