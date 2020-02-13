Bandırma'ya yeni okul müjdesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen üç okulun yıkımı için geri sayım devam ederken, Kaymakam Günhan Yazar'dan özel çocuklar için yeni okul müjdesi geldi.

Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar yaptığı açıklamalarda Bandırma'ya yeni bir okulun müjdesini verdi. Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Meslek Okulunun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldığını söyleyen İlçe Kaymakamı Günhan Yazar “ Bu okulda orta derece engelli 55 özel öğrenci eğitim alıyor. Bu öğrencilerimizi sahildeki eski Bandırma Ortaokuluna taşıyoruz. Okulu en kısa sürede özel çocuklarımızın kullanabileceği şekle getireceğiz. Yıkılacak olan Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Meslek Okulu'nun yeri şehrin içinde ve sıkışık bir yerde olduğu için okulu Yeni Mahalle'de bulunan Ahmet Obalı İlkokulu'nun arka tarafına yapılacak 32 derslikli yeni yapılacak bir okula taşıyacağız. Bu okulu Bandırmalı bir iş adamı yapacak. Kendisine de şimdiden çok teşekkür ediyorum“ dedi.