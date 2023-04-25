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Bandırma'ya yıldırım düştü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde aniden bastıran yağmur yağışıyla birlikte caddeler sokaklar göle dönerken Yeni Sanayi sitesi girişindeki kapıya yıldırım düştü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aniden bastıran yağmur yağışıyla birlikte caddeler sokaklar göle dönerken Yeni Sanayi sitesi girişindeki kapıya yıldırım düştü.


Bandırma'da 14.00 sıralarında gök gürültüsü ile başlayan şiddetli yağış sanayi sitesinde korku dolu anlar yaşattı. Başlayan şiddetli yağmur yağışı sırasında Sanayi Sitesi 3. Nolu kapı kemerine yıldırım isabet etti. Büyük bir gürültü ile düşen yıldırım can kaybı yaşatmazken, kapı kemerinde küçük çaplı hasara neden oldu.

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