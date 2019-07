BANÜ geleceğe emin adımlarla yürüyor

2015 yılında Türkiye'nin üç ilçe üniversitesinden biri olarak hayata geçen Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nin kapasitesi geçen 4 yılda Türkiye'nin sayılı üniversiteleri ile boy ölçüşür düzeye geldi. Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İHA'ya yaptığı açıklamada üniversitenin 4 yılını ve gelecek perspektifini anlattı.

2019-2020 akademik yılında 7 bini bayan, 6 bin 400'ü erkek olmak üzere 13 bin 500 öğrenciye ulaşmayı hedefleyen Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde bir yandan kampüs inşaatları hızla devam ederken, diğer yandan da akademik büyüme hız kesmiyor. Bünyesinde 514 yabancı öğrenciye de eğitim imkanı tanıyan Üniversitenin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, gecesini gündüzüne katan bir mesai kavramı ile çıkılan akademik yarışta On Yedi Eylül Üniversitesini her geçen gün bir adım daha geliştirmenin formüllerini arıyor.

26'sı profesör, 33'ü doçent, 118'i Doktor Öğretim Üyesi olarak 347 akademik personele sahip olan üniversitede bu sayının 2019 sonunda 397 olması hedefleniyor. Akademik, idari ve işçi olarak da 560 personele sahip üniversitenin bu alanda da 2019 yılında 652 personele yükselmesi bekleniyor.

Üniversite bünyesinde bulunan 8 fakülte, 1 yüksekokul, 7 meslek yüksek okulu, 4 enstitü ve 7 araştırma merkezine 2019 yılı sonunda 3 fakülte ve 6 araştırma merkezinin daha eklenmesi bekleniyor.

Hali hazırda On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi hizmet veriyor. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne büyük ivme kazandıracak Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi ise YÖK'te birinci sırada bekliyor.

Araştırma Merkezleri'nin sayısı hızla artıyor

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde göze çarpan en hızlı artış Araştırma Merkezleri'nde yaşanıyor. 5'i 2019 yılının ilk 6 ayında olmak üzere toplamda 16 Araştırma Merkezi faaliyet gösteriyor. Kariyer gelişiminden, Akıllı Ulaştırma Sistemleri'ne, Fizik Tedavi'den Bor Teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Araştırma Merkezleri'ne önümüzdeki süreçlerde yenilerinin eklenmesi bekleniyor. 6 yeni Araştırma Merkezi talebinin daha beklemede olduğu belirtiliyor.

Kampüs İnşaatı da hızla sürüyor

Üniversite bir yandan akademik büyümesini sürdürürken diğer yandan da fiziki yer ihtiyacını hızla tamamlıyor. Yapımı devam eden inşaatların bir bölümünün 2019 yılı sonunda açılması planlanırken, diğer kısımların ise 2020 yılı yaz aylarında tamamlanması hedefleniyor. Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, kampüs binalarının yapılan proje yarışmasında kazanan projeye uygun şekilde yapıldığını ve kazanan mimarın da projelerinde varolan detaylar nedeniyle çalışmaların normal binalardan daha yavaş ilerlediğini belirterek, önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılan peyzaj düzenlemesi için de çalışmaların başlayacağını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Genel Müdürlüğü bütçesi ile yapımı planlanan 28 bin 500 m2'lik Spor Kompleksi için de geri sayım devam ederken, 2020 yılı bütçesinden de yeni hizmet binalarının yapımına başlanmasının hedeflendiği açıklandı.

1500 kişilik Üniversite Cami için ilk kazma vuruluyor

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Kampus Alanı içerisinde yapımı planlanan Üniversite Cami için hafriyat çalışmalarına önümüzdeki hafta içerisinde başlanacağı açıklandı. Kampüs alanı içerisine yapımı planlanan ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ortak bütçesi ile yapılacak olan 1500 kişilik Üniversite Cami için de ruhsat işlemleri tamamlandı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir cami çalışmasında Bandırma Belediyesi'nden ruhsat işlemlerinin tamamlandığını ve hafriyat işlemlerine önümüzdeki hafta başlanacağını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Özdemir, 1500 kişilik olarak planlanan caminin Diyanet İşleri Başkanlığı ile Üniversite Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ortak bütçesi ile yapılacağını belirterek, “Hafriyatının alınması konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden talepte bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi de kabul etti. Önümüzdeki hafta hafriyat çalışmaları başlayacak. Cami projesini çizen mimarın projesi doğrultusunda cami inşaatına başlanacak” dedi. Yapılacak olan caminin kampüsün çevresinde bulunan hastane, yurt ve diğer okullar düşünüldüğünde geniş bir nüfusa hitap etmesi planlanıyor.