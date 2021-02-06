BANÜ İslami İlimler Fakültesi onaylandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2015 yılında kurulan ve ülkemizdeki üç ilçe üniversitesinden biri olan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde İslami İlimler Fakültesi kurulması Resmi Gazetede yayınlanarak kabul edildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin hazırlık çalışmalarını yürüttüğü fakültelerden bir tanesinin daha kuruluşu gerçekleşti. İslami İlimler Fakültesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı doğrultusunda, 06.02.2021 tarih ve 31387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak kuruldu.

İslami İlimler Fakültesi'nin resmen kurulması ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesindeki fakülte sayısı 10'a yükseldi.