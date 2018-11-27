BANÜ-KAGEM ve İşkur'dan Kariyer Festivali

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM) ile Bandırma Çalışma ve İş Kurumu arasındaki iş birliği kapsamında, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak “Kariyer Festivali” düzenlendi.

Türkiye'de meslek yüksekokullarına yönelik olarak düzenlenen ilk kariyer festivali olma niteliği taşıyan etkinlik, Bandırma Meslek Yüksekokulun'da gerçekleşti. Bandırma Meslek Yüksekokulun'da gerçekleşen etkinlikte Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM) ile Bandırma Çalışma ve İş Kurumu arasındaki iş birliği kapsamında düzenlenen “Kariyer Festivali”nin bu yıl gerçekleşen son etkinliği oldu. Düzenlenen etkinliğin açış konuşmalarını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, “ Gönen, Manyas, Erdek ve Bandırma'da düzenlenen etkinlik dizisi için üniversitemiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bandırma Çalışma ve İş Kurumu'na çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel'in konuşmalarının ardından, etkinliğin öğleden önce gerçekleşen oturumunda panelin moderatörü Bandırma Meslek Yüksekokulu Müdürü Celalettin Yanık olurken, konuşmacılar Muammer Brav, Bahadır Çolak ve Göksel Karlahan oldu.

Bandırma Meslek Yüksekokulun'da gerçekleştirilen “Kariyer Festivali” etkinliğini, plaket takdimiyle sona erdi.