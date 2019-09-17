BANÜ Kampüsüne çini imza

Türk Çini Sanatçısı Hasan Çolpan'ın imzasını taşıyan 24 m2'lik dev çini minyatür Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü'nde açıldı.

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Merkez Yerleşkesinde “Bandırma Minyatürü” eseri açılışı gerçekleşti.

Çini Sanatçısı N. Hasan Çolpan'ın eseri olan, çini sanatıyla minyatür sanatının bir araya getirilmesinden oluşan “Bandırma Minyatürü” eserinin açılışı; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, il ve ilçe protokolü ile üniversite akademisyen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada “ Bölgemizde bir ilk olma özelliği taşıyan ve yüzyıllar boyunca varlığını sürdürerek gelecek nesillere miras olarak kalacak önemli bir sanat eseri olma hüviyetini taşıyan “Bandırma Minyatürü”, Üniversitemize ve şehrimize de sanatsal bir zenginlik katmıştır.” diye konuştu.

Açılış töreninde eser sahibi Bandırma'lı Çini Sanatçısı N. Hasan Çolpan'a Rektör Prof. Dr.Süleyman Özdemir tarafından plaket takdiminde bulunuldu.