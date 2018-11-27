BANÜ'den Alanya'da İnsan ve Toplum Konferansı

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi” Alanya'da düzenlendi.

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi iş birliğinde 23-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen “1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi”, başarıyla gerçekleştirildi.

İlki bu yıl gerçekleştirilen “1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi”, insan ve toplum bilimleri alanındaki akademisyen, öğrenci ve araştırmacıları bir araya getirerek bu alanda yer alan problemleri tespit etmek ve bunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla düzenlendi.

Gerçekleşen “1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi”nin açış konuşmalarını Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, “Biz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak 23 Nisan 2015 tarihinde kurulduğumuzda, bizimle beraber iki üniversite daha kurulmuştu. Bunlardan biri Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, diğeri ise İskenderun Teknik Üniversitesi'ydi. Bizler üç kardeş üniversiteyiz ve dolayısıyla sık sık da bir araya geliyoruz. Geçen ay da, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi ile iş birliğinde düzenlemiş olduğumuz ‘2. Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu Rescongress' sebebiyle yine burada, Alanya'da idik. Gerçekten güzel bir sempozyum oldu. 28 farklı ülkeden 500'ün üzerinde yabancı konuğumuz vardı. Bu gibi bilimsel etkinliklerin önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Farklı disiplinlerde çalışma yapan akademisyenler bir araya gelip bu şekilde tanışıyorlar ve birlikte el ele verip güzel çalışmalara imza atıyorlar. ‘1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi'nin de yararlı ve verimli geçmesini temenni ediyorum. İnşallah çok güzel bir kongre olur. Üç gün boyunca sürecek olan bu kongrenin ulusal ve uluslararası boyutta, sosyal bilimler alanında akademik hayata önemli katkı sunacağına inanıyorum. İnşallah birlikte burada, kıymetli akademisyenlerimizin bilgi hazinelerinden istifade edeceğiz.” diye konuştu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise açış konuşmalarında, “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, bizim çok sevdiğimiz kardeş üniversitemizdir. Aramızda sık sık çeşitli aktarımlar, paylaşımlar yaptığımız bir üniversitedir. Bu kongrenin hem katılımcılara hem de ulusal ve uluslararası düzeyde akademik hayata faydalı olmasını diliyorum.” dedi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın ardından sözü alan Kongre Başkanı ve Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yiğitoğlu, “Kongremizin amacı, İnsan ve Toplum Bilimleri alanında akademisyen, öğrenci ve araştırmacıları bir araya getirmek, tanıştırmak, bu alanda yer alan problemleri tespit etmek, dile getirmek, bunlara çözüm önerileri sunmak ve geleceğe yönelik planlamalar yapmaktır. Bu sayede kendi alanında uzman birçok bilim insanı bilgi, fikir ve deneyimlerini paylaşmış olacaktır. Bu gaye ile düzenlediğimiz kongremiz, siz değerli katılımcılarımızın teşrifleri, bilgi ve beceri aktarımları sayesinde amacına ulaşacaktır.” diye konuştu.

“1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi”, açış konuşmalarının ardından düzenlenen plaket ve hediye takdimleriyle devam etti. Takdimlerin sonrasında ise Türk halk müziği dinletisi ve ud resitali gerçekleştirildi.

Düzenlenen kongrenin açılış oturumunun moderatörlüğünü Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirirken konuşmacıları ise Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar oldu.

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi”nde Romanya, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Suriye gibi farklı ülkelerden de katılımcılar yer aldı. İki gün boyunca 138 bildiri sunumunun gerçekleştirildiği kongre, başarıyla sona erdi.