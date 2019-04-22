Banvit Basketbol Akademi Bandırma'da

Banvit Basketbol Akademi sporcu ve velileri, Banvit BK-Beşiktaş Sompo Japan lig karşılaşmasını izlemek için bu hafta sonu Bandırma'daydı.

Banvit Basketbol Kulübü'nün Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta karşılaşmasında Bandırma'da konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan mücadelesinde konukları vardı. ''Adım adım zirveye'' sloganı ile gün geçtikçe büyümeye devam eden Banvit Basketbol Akademi İzmir, dün Beşiktaş Sompo Japan takımı ile oynanan ve Banvit BK'nın 76-67 kazandığı karşılaşmasına sporcu ve velileri ile birlikte konuk oldu. Maçın başından sonuna kadar A Takımdaki oyunculara destek olan Akademi sporcuları adeta takımın tribündeki 12. adamı oldu. Mücadele sonunda Akademi sporcuları ile A takım oyuncuları sosyal tesislerde bir araya geldi.

Bu buluşma öncesinde kısa bir konuşma yapan Banvit Basketbol Kulübü Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, ''Bandırma'ya hoş geldiniz. Öncelikle ailelerinize, koçlarınıza ve sizlere teşekkür ederiz. Sizler ne zaman buraya gelseniz, sizinle beraber galip geliyoruz. Ayağınız uğurlu geliyor. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep beraber aynı istek ve kararlılık ile bu organizasyonu layıkıyla yaşatacağız. Sizin vereceğiniz destek ve İzmir'den bize göndereceğiniz pozitif enerjinin bizim için çok önemi olacak.