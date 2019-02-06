Banvit BK son 16'yı garantiledi

ve son haftasında Banvit BK, İspanya'da konuk olduğu Ucam Murcia'ya 86-71 mağlup oldu. Turuncu-yeşilliler bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlayarak Avrupa'da son 16 takım arasına kalmayı başardı.

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 14. ve son hafta maçında Banvit BK, İspanya'da konuk olduğu maçta UCAM Murcia'ya 86-71 mağlup oldu. Bitime iki maç kala son 16 turuna kalmayı ve geçtiğimiz hafta da grubunu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen turuncu-yeşilliler bu sonuçla üç sezon üst üste son 16 takım arasına kalmayı başarmış oldu.

Banvit karşılaşmaya Alex Perez, İsmail Cem Ulusoy, McKenzie Moore, D.J. Shelton ve Jordan Morgan beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip UCAM Murcia takımı oldu. Banvit hücumda Jordan Morgan ve Rıdvan Öncel ile sayılar bulmaya çalışsa da bir türlü hücumda organize olamayınca ilk çeyreği 29 - 13 geride tamamladı.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan taraf UCAM Murcia takımı oldu. Banvit hücumda Rıdvan Öncel ve Tolga Geçim ile sayılar bulsa da 15. dakikayı 43 - 25 geride geçti. Kalan bölümde her iki takım da boş atışları kaçırınca Banvit soyunma odasına 52 - 31 geride girdi.

İkinci yarıya Banvit hücumda daha enerjik başladı. McKenzie Moore, Alex Perez ve Jordan Morgan ile hücumda etkili olan Banvit 25. dakikada skoru 58 - 45'e getirdi. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçince, Banvit final periyoduna 68 - 51 geride girdi.

Son çeyreğe her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Banvit hücumda Jordan Morgan ve D.J. Shelton ile sayılar üretirken ev sahibi ekip Askia Booker ve Milton Doyle ile cevap verince Banvit karşılaşmadan 86 - 71 mağlubiyetle ayrıldı. Banvit bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlayarak Avrupa'da son 16 takım arasında kaldı.