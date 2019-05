BANVİT BK yönetimi Bandırma Belediye Başkan yardımcılarını ziyaret etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Banvit Basketbol Kulübü, Bandırma Belediyesi Başkan Yardımcıları Metin Ok ve Ozan Onur'u makamlarında ziyaret etti.

Ligde play-off iddiasını sürdüren Banvit Basketbol Kulübü'nde Başkan Özkan Kılıç, Genel Menajer Turgay Zeytingöz ve Kulüp Müdürü Kazım Güvenç Bandırma Belediyesi'ni ziyaret etti. Bandırma Belediyesi Başkan Yardımcıları Metin Ok ve Ozan Onur'u makamlarında ziyaret eden Banvit BK Yönetimi görüşmede takım hakkında bilgiler verdi.

İlk olarak Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok'u ziyaret eden Banvit BK Yönetimi, Banvit Basketbol Kulübü'nün hedefleri, alt yapısı ve geleceği ile ilgili konuştu. Metin Ok ise Banvit Basketbol Kulübü'nün Bandırma şehri için çok önemli bir tanıtım aracı olduğunu belirterek şunlardan bahsetti : ‘‘Ümit ediyorum Banvit Basketbol Kulübü, uzun yıllar hem şehrimize hem de basketbola yaptığı yatırımlarına devam eder. Banvit Basketbol Kulübü şehrimizi hem Ülkemizde hem de Avrupa'da yıllardır başarıyla temsil eden bir Kulüp. Bundan sonra oluşacak her şartta Banvit Basketbol Kulübü'nün yanında olduğumuzu belirtmek isterim.'' dedi. Daha sonrasında ise Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur'u ziyaret eden Banvit BK Yönetimi, Banvit Basketbol Kulübü'nün almış olduğu başarılarla gurur duyduklarını belirtirken : ‘‘Banvit Basketbol Kulübü yaklaşık 25 yıldır şehrimizi başarıyla temsil ediyor. Bundan hepimiz oldukça gururlu ve mutluyuz. Banvit Basketbol Kulübü'nün devam ederek Türk Basketboluna ve Bandırma'ya hizmet etmesi için elimizden gelen her türlü yardıma hazırız. Bu Kulübü şehrimizde yaşatmaya devam ettirmeliyiz'' dedi.

“Bu şehre mal olmuş klübü yaşatmaya devam ettireceğiz”

Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç da ilgilerinden ve desteklerinden dolayı Bandırma Belediye Başkan Yardımcıları Metin Ok ve Ozan Onur'a teşekkür ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını söyledi. Sözlerine devam eden Başkan Kılıç ‘‘Kurulduğu günden bu yana Ülke basketbolunun istikrarlı yapı taşlarından biri olan Banvit Basketbol Kulübü, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de yoluna devam edecek güç, irade ve konuma sahiptir. Bu şehre mal olmuş Kulübümüzü sizlerin de değerli destekleri ile burada yaşatmaya devam ettirmemiz gerekiyor.'' dedi.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaretin sonuna Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, Bandırma Belediye Başkan Yardımcıları Metin Ok ve Ozan Onur'a arkasında isimlerinin yazılı olduğu 10 numaralı Banvit Basketbol Takımı'nın formasını hediye etti.