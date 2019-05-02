Banvit'in gençlerinde hedef dörtlü final

karşılaşmasında Banvit BK, 6 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Türk Telekom'u konuk edecek. İlk maçında Ankara'da Türk Telekom'u 81-99 mağlup eden avantajlı bir skor elde eden Banvit'in gençleri bu maçtan da galip ayrılarak Dörtlü Final'e kalmak istiyor.

Bu sezon çıktığı 18 maçın 17'sini kazanıp normal sezon grubunu lider olarak tamamlayan, bu başarılı performansını final grubunda da sürdürerek, final grubunu lider bitiren Banvit'in gençleri, müsabakasında 6 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Türk Telekom'u konuk edecek. Mücadeleyi Zafer Yılmaz, Hasan Ok ve Mert Kayalı hakem üçlüsü yönetecek.

Banvit'li gençler Play-Off Çeyrek Final 1. Karşılaşmasında Ankara'da konuk olduğu Türk Telekom'u 81-99 mağlup ederek, Dörtlü Final için avantajlı bir skor elde etti. Banvit'in gençleri bu maçı da kazanarak 10-11 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek Dörtlü Final'e kalmak istiyor.