Banvitspor ve Bandırma Kırmızı'ya sponsor şoku

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Balıkesir'deki tek temsilcisi olan Banvitspor'un kurulduğu günden bu yana sponsoru konumunda bulunan Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. gelecek sezon sponsorluk yenilemeyeceğini açıkladı.

Merkezi Bandırma'da bulunan ve kurulduğu günden bu yana kulübe adını veren sponsor firma Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada Banvitspor ve Bandırma Kırmızı takımlarına 2019-2020 sezonu itibarıyla sponsor olmayacağını açıkladı.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada, "Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ olarak, Banvit Basketbol Sportif A.Ş. ve Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş. ile olan Reklam, Tanıtım ve Lisans Sözleşmelerini (anılan sözleşmelerden doğan haklarımız kapsamında) 2019-2020 sezonu itibariyle yenilemeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.