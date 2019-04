Banvitspor yola Banvit olmadan devam edecek

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin Balıkesir temsilcisi Banvitspor'da takımı ismini de veren Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. firmasının sponsorluk sözleşmesini yenilemeyeceğine yönelik açıklamasının ardından gelişen süreçle ilgili açıklama yapıldı.

1994 yılında kurulduğu günden bu yana 23 senedir Banvitspor'a adını ve sponsorluk desteğini veren Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.'nin Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla sezon sonunda sponsorluk sözleşmesini yenilemeyeceğini belirtmesinin, ardından Banvitspor'dan süreç hakkında açıklamada geldi.

Banvit Basketbol Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu ve Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, kararın sürpriz olarak değerlendirilmediğinin altı çizilerek, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle, Banvit Basketbol Sportif A.Ş. ve Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş. Kulüplerimize çok uzun süredir ana sponsor olarak destek veren Banvit A.Ş.'ye Kulüp Yönetimlerimiz olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gönül isterdi ki bu verimli ve pozitif birliktelik çok daha uzun soluklu olsun ve birbirlerine yakışan bu iki kurum şimdiye kadar olduğu gibi yine birlikte yol almaya devam etsinler. Ancak geldiğimiz noktada Banvit A.Ş.'nin aldığı karar ‘Sponsorluğa devam etmeme' yönünde gerçekleşmiştir.

Bu noktada ilk önce belirtmemiz ve açıklığa kavuşturmamız gereken konu şudur ki; Banvit Basketbol Sportif A.Ş. ve Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş. Kulüplerimizin Banvit A.Ş. ile herhangi bir organik bağı bulunmamaktadır. Şu an kullanmakta olduğumuz Kara Ali Acar Spor Salonu Tesisleri de dahil olmak üzere tüm taşınmazlar ve diğer unsurlar kulübümüz mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. Her iki kulübümüz de, resmi anlamda Banvit Anonim Şirketi'ne bağımlılığı olmayan ayrı tüzel kişiliklerdir. Diğer bir deyişle, Basketbol Kulüplerimizin tüm kararları kendi Kulüp Yönetim Kurulları ve hisse sahipleri tarafından alınmakta olup bundan sonraki süreçte yaşanacak tüm gelişmelerin kararlarını alacak olanlar da, her iki Basketbol Kulübümüzün kendi Yönetim Kurulları'dır. Banvit A.Ş.'nin almış olduğu bu karar, önümüzdeki 2019-2020 sezonundan itibaren yürürlüğe girecektir. İçinde bulunduğumuz sezonun sonuna kadar olan süreçte Banvit A.Ş. ile devam eden sponsorluk anlaşmamız geçerliliğini sürdürmektedir. Dolayısı ile Kulüplerimiz kontratımızın bitiş tarihi olan Haziran ayı sonuna kadar tüm yükümlülüklerini ve sahadaki mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi layıkıyla yerine getirecektir. "

"Kulüplerimiz önümüzdeki sezon Banvit markası olmaksızın yoluna devam edecek"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi.

"Uzun yıllardır sabırla ve yoğun emek harcanarak Ülkemizdeki en istikrarlı ve verimli organizasyonlardan biri haline gelen Basketbol Kulüplerimizin geleceği ile ilgili olarak bizim en ufak bir kaygımız ya da endişemiz bulunmamaktadır. Tüm basketbol kamuoyunun çok değerli gördüğünü bildiğimiz Basketbol Organizasyonumuz ve dolayısı ile her iki Kulübümüz, önümüzdeki sezondan itibaren özdeşleştiğimiz ‘Banvit' markası ve ismi olmaksızın başka isimler ve bu organizasyonun gerçek değerini anlayarak takdir edecek başka sponsorlarla ve tabi ki ilk günkü motivasyonu ile yoluna devam edecektir.

Bugüne kadar olan süreçte, Banvit A.Ş. ile aramızdaki sözleşme ve etik kaygılarımız nedeni ile Kulübümüze Sponsorluk desteği vermek için ilgi gösteren kuruluşlarla doğal olarak ciddi temaslarda bulunmamıştık. Ancak bundan sonraki günlerde bu çalışmalarımıza ve temaslarımıza hız vereceğiz.

Her iki Kulübümüz de Türk Gencine yatırımını, Milli Takımlarımıza hizmetini ve üst düzey yarışmacı ruhuyla Türkiye ve Avrupa'daki tüm kulvarlarda mücadelelerini sürdüreceklerdir. Vefakar taraftarlarımızın ve basketbol kamuoyunun bu konuda en ufak bir endişe duymasına gerek bulunmamaktadır.

Şu etapta konuyla ilgili olarak anlatmak istediklerimiz yukarıda bahsettiklerimizle sınırlıdır. Gerek görüldüğü takdirde, anlaşmamızın sona ermesini takiben daha detaylı açıklama yapılabilir."