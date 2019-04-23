Banvitspor'dan Vali Yazıcı'ya ziyaret

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu Beşiktaş Sompo Japan'ı mağlup ederek play-off iddiasını sürdüren Banvit Basketbol Kulübü, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Ligde play-off iddiasını sürdüren Banvit Basketbol Kulübü'nde Başkan Özkan Kılıç, Sportif Direktör Turgay Çataloluk ve Genel Menajer Turgay Zeytingöz protokol ziyaretlerine devam ediyor. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret eden Banvit BK Yönetimi, görüşmede takım hakkında bilgiler verdi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise, Banvit Basketbol Kulübü'nün hedefleri, alt yapısı ve geleceği ile ilgili konuşurken şunlardan bahsetti ‘‘Banvit Basketbol Kulübü hem Balıkesir hem de Bandırma için çok değerli bir Kulüp. Çeyrek asırlık tarihe sahip Banvit Basketbol Kulübü'nün hem Ülkemizdeki hem de Avrupa'daki başarılarıyla gurur duyuyoruz. Balıkesir ve Bandırma için çok önemli bir tanıtım aracı olan Banvit Basketbol Kulübü'nün uzun yıllar Türk sporuna, Balıkesir'e ve Bandırma'ya hizmet etmesi gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen her türlü yardıma hazırız. Böylesine güzide bir Kulübü Balıkesir ve Bandırma'da yaşatmaya devam ettirmemiz gerekir'' dedi.

Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç da ilgilerinden ve desteklerinden dolayı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya teşekkür ederek ‘‘Spora destek veren bakış açısına sahip bir Valimiz olduğu için hem Bandırma hem de Balıkesir şehirleri olarak çok şanslıyız. Sayın Valimizin destekleri için de kendisine çok teşekkür ederiz. Bizler de bu şehre mal olmuş Banvit Basketbol Kulübü'nü Bandırma ve Balıkesir'de yaşatmaya devam edeceğiz'' dedi.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaretin sonuna Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya arkasında isminin yazılı olduğu 10 numaralı Banvit Basketbol Takımı'nın formasını hediye etti.