Barış Manço Bandırma'da anıldı

Ünlü sanatçı Barış Manço doğum gününde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde anıldı.

Sanat dünyasının unutulmaz isimlerinden Barış Manço'yu anmak için Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından önceki akşam Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'nde ünlü sanatçının eserleri seslendirildi. Belediye konservatuvar ekibinin verdiği anma konserinde salonun hınca hınç dolduğu dikkatlerden kaçmazken; konser sonrasında konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Barış Manço ve adına düzenlenen konserle ilgili açıklamalarda bulundu.

Barış Manço'nun Türk sanatındaki yerinin çok özel olduğunun altını çizen Başkan Kafaoğlu, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bugün çok özel ve çok güzel bir gece yaşadık. Barış Manço'nun ismini taşıyan bir salonda Barış Manço'yu doğum gününde andık. O, şarkıları ve türküleriyle, kendine has sözleriyle çocuklarımızın idolü olmuştu. Çocukluğumuzdan bu yana onun şarkılarını, türkülerini dinledik. O çocuklarımıza doğayı sevdirmişti. Hayvanları sevdirmişti. Bitkiler alemini sevdirmişti. İnsanları sevdirmişti. Hep barış dilini ve sevgi dilini kullanmıştı. Gerçekten yerli ve milli bir sanatçıydı. Onun için unutulmuyor işte. Hala şarkılarını dinlediğimiz zaman heyecanlanıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin konservatuar ekibini kutluyorum. Bandırmalıları da tebrik ediyorum. Çok büyük ilgi gösterdiler. Bandırmalılar için Barış Manço konserinin bir seans daha yapılması gerektiğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak en kısa zamanda tekrarını yapalım" dedi.