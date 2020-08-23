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Bartholomeos'tan huzur ve barış duası

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir’in Erdek ilçesindeki tarihi Kirazlı Manastırı’nda düzenlenen ayini yönetti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi Kirazlı Manastırı'nda düzenlenen ayini yönetti.


Fener Rum Patriği Bartholomeos, Erdek'teki tarihi Kirazlı Manastırı'nda gerçekleştirilen ayini yönetti. Ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Pandemi kuralları çerçevesinde az sayıda kişinin katıldığı ayinde Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da yer aldı. Katılanların ayine girişte ateşleri ölçülerek, dezenfektan ile el temizlikleri gerçekleştirildi. Maske ve sosyal mesafe zorunluluğunun olduğu ayin sonrası konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Bu yıl da dini vecibelerimizi yerine getirerek Kirazlı Manastırı'nda Meryem Anamızı andık. Ayinimizi yaptık. Her defasında olduğu gibi bu sefer de, bugün de memleketimizde huzur ve refah için, dünyada barış için dua ettik. Sizlere minnettarız. Sağolun varolun. Hepinizi ve bizim için yorulan özellikle emniyet mensuplarını sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.


Ayinin ardından katılanlara lokma ve ayran ikramında bulunuldu.

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