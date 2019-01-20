Başarılı öğrenciler Vali Yazıcı'nın konuğu oldu

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, geçen yıl LGS sınavlarında başarı gösteren 450 ve üstü YEP puanlama listelerinden seçilmiş 33 öğrenci ile Karesi Park'ta düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Balıkesir Valiliği himayelerinde başlatılan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen BENGİ Projesi kapsamında planlanan "10'lar Örnek Bize Hedefimiz En İyi Lise" etkinliği çerçevesinde 33 öğrenci tarafından 8. Sınıf öğrencilerine sunumlar yapıldı.

Vali Ersin Yazıcı da önceki yıllar olduğu gibi bu yıl da başarılı öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Vali Yazıcı başarının asla şans ve tesadüf olmadığını, çalışma, sabır ve kararlılıkla elde edileceğini, kendilerine güvenmelerini tavsiye ederek öğrencilere hayırlı ve başarılı bir hayat temennisinde bulundu.

Öğrenciler ile sohbet eden Vali Yazıcı, "Bu buluşma en mutlu olduğum programlardan birisidir. Hep birlikte çocuklarımızın başarılarını paylaşıp, diğer öğrencilere örnek olmaları için buradayız. Çalışkan ve güzel ahlak sahibi gençlerimize her zaman destek olacağız. Biz gençlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Balıkesir genelinde eğitim kurumlarının en iyi düzeye yükselmesi, öğrencilerin başarılı olmaları için ne gerekiyorsa yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini belirten Vali Yazıcı, şunları söyledi: "Eğitim ve öğretim, vali olarak ilimizde en öncelikli konularım arasında yer alıyor. Eğitim altyapısını ve fiziki şartları tamamlamak bir şekilde mümkün. Bununla birlikte nitelik üzerinde daha titizlikle durmamız gerekiyor. Çocuklarımızın başarılı olması, hem ailelerinin hem de ülkemizin meselesidir" dedi.

Vali Yazıcı, "Bilgi, Kültür ve güzel ahlak çok önemli"

Vali Yazıcı bir süre daha sohbet ettiği öğrencilere bilgileriyle, kültürleriyle güzel ahlakları ile örnek olmaları gerektiğini belirterek, çok okuyarak, okuduğunu iyi anlayarak kendilerini sürekli geliştirmelerini istedi. Öğrencilerin her zaman yanında olacaklarını belirten Vali Yazıcı,"Sizler için şimdi liseler önemli ama ileride üniversiteye gideceksiniz. İçinizden neyi okumak istiyorsanız onu okuyun ve sevdiğiniz mesleği yapın. Hedeflerinizi buna göre belirleyin. Bu çalışkanlığınız dan dolayı ve Türkiye çapında Balıkesir adını öne çıkartmanız dan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sizlerin emeğinizin sonucunu hemen gördüğünüz için mutlu olduğunuzu biliyorum. İnşallah Balıkesir adına başarılı olan gençlerimizin adını daha çok duyarız ve onların çalışma azmini tebrik ederiz" dedi. Kahvaltı programına İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da katıldı.