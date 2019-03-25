Başarılı öğrencilere moral kahvaltısı

Bursa'da gerçekleştirilecek 13.TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Finaline katılmaya hak kazanan 40 projenin, danışman öğretmen ve öğrencileri ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Müdür Yıldız, “TÜBİTAK Finallerinde konuşulan tek il, Balıkesir”

Etkinlikte öğrenci ve öğretmenleri kutlayan Müdür Yıldız, Bölge finallerinde başarılar dileyerek, “13.TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Bursa Bölge Finalinde sergilenmeye hak kazanan 100 projenin 40 tanesinin Balıkesir'imize ait olması bizler için büyük bir gurur. Bize yaşatmış olduğunuz bu gurur için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan birkaç hafta kadar önce 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında da bu gururu yaşamıştık. Bursa Bölge Finalinde sergilenmeye hak kazanan 100 projenin 27 tanesi Balıkesir'e aitti ve 27 proje ile yer aldığımız Bursa Bölge Finalinden 6 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ile döndük. Bu yıl, TÜBİTAK finallerinde konuşulan tek il, Balıkesir'di. Şimdi aynı başarıyı sizlerle 13.TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında da yaşayacağımıza; 25-28 Mart 2019 tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek TÜBİTAK Bölge Finalinde her birinizin ilimizi ve okulunuzu en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Eğitimi bu şehrin en birinci ve öncelikli meselesi haline getiren Vali Ersin Yazıcı başta olmak üzere, sizlerin Bursa'ya ulaşımınızı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a; büyük gayretleri için İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Hüseyin Aşık'a ve AR-GE ekibimizdeki değerli öğretmen arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Başarılarınız daim olsun” dedi.