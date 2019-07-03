Başarılı öğretmenler ödüllendirildi

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başarılı olan öğretmenlere “Başarı Ödülü” dağıtıldı.

Erdek Öğretmenevi Lokali'nde düzenlenen ödül dağıtım törenine Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Selman Koçu, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. 2018-2019 Eğitim/Öğretim döneminde ilçemizdeki eğitim faaliyetlerinde başarılı görülen 62 yönetici ve öğretmene “Başarı Ödülleri” Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz tarafından verildi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'ın açış konuşmasıyla başlayan ödül dağıtım töreni, konuşmaların sona ermesinin ardından ödül dağıtım bölümüne geçildi. Çalışmalarında başarılı görülen 62 yönetici ve öğretmene başarı belgeleri sırası ile Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz tarafından sunulurken, ödüle layık görülen öğretmenleri kutlandı.