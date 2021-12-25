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Başarıyı İzlime ve Geliştirme Projesi İşbirliği Protokolleri imzalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi İşbirliği protokolleri imzalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi İşbirliği protokolleri imzalandı.


Edremit Ticaret Odası tarafından Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu'na Yazılım ve Tasarım Beceri Atölyesi, TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Akçay Şehit Halil Kantarcı Ortaokuluna Drama, Dil ve Eleştirel Düşünce Atölyesi, Hüseyin Uzun tarafından Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokuluna Yazılım ve Tasarım Beceri Atölyesi ve Edremit Belediyesi tarafından Zeytinli Naim Süleymanoğlu İlkokuluna Yaşam Becerileri Atölyesinin yapımı için hazırlanan “Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi İşbirliği” protokolleri imzalandı.


Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş “Öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim alabilmelerine olanak sağlayan bu anlaşma için hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Yapılacak olan Tasarım Beceri Atölyelerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.” dedi.

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