Başçeşme Mezarlığı'nı Ramazan Bayramı'na kadar bitirecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 70 yıldır şehre hizmet veren ve 100 bini aşkın defin bulunan Başçeşme Mezarlığı'nda çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Her bir detayı incelikle düşünerek maneviyatına uygun hale getiren Büyükşehir Belediyesi, işlemlerini Ramazan Bayramı'na kadar tamamlayacak.

Balıkesir'in maneviyatı en yüksek mekânlarından olan Başçeşme Mezarlığı'nda, Büyükşehir Belediyesi tarafından Karesi Belediyesi iş birliğinde çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmaları yapılıyor. 70 yıldır şehre hizmet veren ve 100 binin üzerinde defin bulunan mezarlık, baştan sona yenileniyor. Yıllardır rutin bakımların yapılmasına rağmen deforme olan her alanı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 172 bin metrekare alana kurulan mezarlığın idari binasını ve gasilhanesini yıkıp yeniden inşa ederek günümüz koşullarına uygun hale getirdi. Giriş takı yıkılıp, Başçeşme Mezarlığı'nın tarihi dokusuna uygun olarak yeniden yapılarak mermerle kaplandı. Mezarlığı çevreleyen taş duvarların derzleri temizlenip, yenileme işlemleri yapılarak üzerine alüminyum döküm korkuluk imalatı gerçekleştirildi. Mezarlıkta bulunan tüm çeşmelerin pis su ve temiz su alt yapıları yenileyen Büyükşehir, toplamda 4 bin 416 metre hat döşedi. Mevcut çeşmeler yıkılıp, yerine 135 adet tek tip döküm çeşme yapılarak hayrat sahiplerinin isimleri yazılacak. Asfalt yolu kaldıran ekipler bir yandan mezarlığın yollarına antik parke taş döşeme işlemlerini yaparken bir yandan da çöp kovaları, yönlendirme tabelaları, aydınlatma, ses sistemi ve kamera sistemi kurulumlarını gerçekleştiriyor.

Mezarlığa bilgi sistemi kuruldu

Ayrıca ziyaret eden vatandaşların, yakınlarının mezarlarını daha kolay bir şekilde bulabilmelerini sağlamak amacıyla Mezarlık Bilgi Sistemi kuran Büyükşehir Belediyesi, mezarlığın içinde 10 farklı noktada; 75 personel, 10 iş makinesi, 5 kamyon ve 3 traktörle çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek Ramazan Bayramı'na kadar işlemlerini tamamlayacak.