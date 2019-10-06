Başka Sinema Ayvalık Film Festivali başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kariyo & Ababay Vakfı (KAV) tarafından düzenlenen Başka Sinema Festivali, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de katılımıyla başladı.

Kariyo & Ababay Vakfı (KAV), sinema alanında öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği, üretkenliği ve ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı onurlandırmak amacıyla “Yılın Yönetmeni Ödülü”nü geçen yıl ilk kez Ahlat Ağacı filmi ile Nuri Bilge Ceylan'a vermişti.

“Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü” son bir yıl içinde uzun metraj sinema filmi ticari gösterime girmiş ya da ulusal ve uluslararası festivallerde yer almış olan yönetmenlerden birine üstün sanatsal başarısı için veriliyor. Bu yıl KAV Yılın Yönetmeni Ödülü Danışma Kurulu sinema yazarı Mehmet Açar, senarist ve yazar Gaye Boralıoğlu, yönetmen ve senarist Mahmut Fazıl Coşkun, yönetmen Gürcan Keltek ve oyuncu Damla Sönmez'den oluşuyordu. Danışma Kurulu'nun belirlediği dört aday arasından KAV tarafından seçilen Emin Alper, Kız Kardeşler filmi ile 100 bin TL değerindeki ödülün sahibi oldu. KAV'ın kurucularından Sami Kariyo ödül heykelciğini Vural sinemasında yapılan açılış töreninde Emin Alper'e sundu.

Sami Kariyo konuşmasında, “Ayvalık başka bir yer. Ayvalıklılar şahane insanlar. Bizi geldiğimiz andan itibaren bağırlarına bastılar. İlk festivalden aldığımız güçle buradayız, bundan sonra da devam edeceğiz” diyerek, festivalin uzun soluklu olacağını bir kez daha teyit etti. Emin Alper'e ödülünü takdim ederken, “Besleme kültürünün çok yaygın olduğunu okumuştum, Emin Alper bu filmiyle oldukça evrensel bir konuya değinmiş” dedi.

Emin Alper bu ödülü almanın gurur verici olduğunu belirtti. Alper, “Bizim gibi film çekerken yüzlerce sorunla boğuşan insanlar için maddi desteğin önemi var. Dürin Ababay ve Sami Kariyo'ya teşekkür ediyorum, sinemamızda kalıcı izler bırakıyorlar. Bu ülkede kültüre ve sanata ne kadar az değer verildiğini biliyorum, Başka Sinema çok önemli” diye konuştu.

Festivalde Kız Kardeşler filminin biletleri tükendiği için 6 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Vural sinemasında ek gösterim yapılacağı öğrenildi.

Açılış töreninin ardından Pedro Almodvar'ın Acı ve Zafer adlı filmi gösterildi. Usta yönetmenin otobiyografik kurmaca filmi, bu yıl Cannes Film Festivali'nde filmin başrol oyuncusu Antonio Banderas'a En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandırmıştı.

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali 10 Ekim'e kadar sürecek, festival kapsamında 34 ülkeden 59 film gösteriliyor. Ayrıca programda paneller, yönetmen ve film ekipleriyle gösterim ardından sohbetler, çocuklar ve üniversite öğrencileri için atölyeler yer alıyor.