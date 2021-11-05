Başkan adayı aşı olmadı, entübe edildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2019 yılındaki mahallî seçimlerde Demokratik Sol Parti’den (DSP) belediye başkanı adayı olan Ömer Albayrak, entübe edildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2019 yılındaki mahallî seçimlerde Demokratik Sol Parti'den (DSP) belediye başkanı adayı olan Ömer Albayrak, entübe edildi. Albayrak'ın Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.
2019 yılı mahallî seçimlerinde DSP'nin Bandırma belediye başkan adayı 36 yaşındaki Ömer Albayrak koronavirüse yakalandı. 4 gündür yoğun bakımda kalan Albayrak, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. Bağımsız milletvekilliği adaylığı da bulunan Albayrak'ın Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.