Başkan adayı Tediktur, Esnaflar odasına sahip çıksın

Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı için adaylığını koyan Mustafa Tediktur, "Esnaflar odasına sahip çıksın" dedi.

Erdekli esnaf Mustafa Tetikdur, “Oda başkanlık görevine asla para için talip değilim. Seçilirsem, alacağım maaşın bir bölümünü ihtiyaç sahibi iki öğrenciye burs olarak vereceğim. Bu göreve seçilmenin onur ve gururu bana yeter” dedi.

Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı için toplam 6 adayın yarışacağı genel kurul toplantısı, 24 Mart'ta yapılması beklenen toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için 31 Mart 2022 Perşembe gününe ertelendi. Erdek Toplantı Salonu'nda 31 Mart Perşembe günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek olan bin 124 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurula katılımın yüksek olması bekleniyor.

Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık görevine talip adaylar arasında yer alan Mustafa Tetikdur, genel kurula sayılı günler kala yaptığı açıklamada, Demokrasi gereği bütün üyelerin odaya talip olabileceğini, en doğru kararı yine oda üyelerinin vereceğinin altını çizdi.

Erdek Esnaf Odası'nı aidat toplayan bir kurum olmaktan çıkarıp, hizmet odaklı yönetim anlayışının başlayacağını belirten Tetikdur, “Oda başkanlık görevine asla para için talip değilim. Seçilirsem, alacağım maaşın bir bölümünü ihtiyaç sahibi iki öğrenciye burs olarak vereceğim. Bu göreve seçilmenin onur ve gururu bana yeter” dedi.

Esnaf Odası üyelerine ziyaretleri sırasında esnafın, bugüne kadar hiçbir şekilde bilgilendirilmediğini görmenin üzüntüsünü yaşadığını vurgulayan Tetikdur, şu değerlendirmede bulundu:

“Göreve seçildiğim takdirde gerçekleştirmek için çaba harcayacağım çalışmaları ‘Oda çalışır, esnaf kazanır' başlıklı broşürümde açıkladım. Bu konuda girişimlerimi de sürdürüyorum. Örneğin Bandırma Özel Hastane yetkilileriyle görüşerek, onlardan Erdek esnafı için yapabilecekleri indirimi değerlendirdik. Onlardan, askeri birliklere ve üniversiteye yaptıkları yüzde 5'lik indirimi bizlere de uygulayacakları sözünü aldım. Yine esnafımıza sigorta primleri konusunda kolaylık sağlanması için çalışmalar yapıyorum. Daha gerçekleştirmeyi düşündüğüm çeşitli projelerim var. Kısacası, Odamızı üyelerinden sadece aidat toplayan bir kuruluş olmaktan çıkararak, esnafa gerçek hizmetleri sunan bir duruma getirmeyi amaçlıyorum.”