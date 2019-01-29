Başkan adayı Yılmaz seçim ziyaretlerini sürdürüyor

Bandırma, Manyas ve Altıeylül'de vatandaşlarla buluşan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Destek sizden; gayret ve hizmet bizden. Biz Balıkesir'e güveniyoruz" dedi.

İlçe ziyaretlerine ve Balıkesirliler ile buluşmaya hız kesmeden devam eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz'ın Bandırma, Manyas ve Altıeylül ilçelerini ziyaret etti. Dursunbey Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ramazan Bahçavan, Bandırma Belediye Başkan Adayı Alp Bostancı ve MHP Bandırma İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal ile birlikte Bandırma Dursunbeyliler Derneği Kurucusu Dr. Cemal Esendemir'in vefatı nedeniyle düzenlenen hayra katılan Yücel Yılmaz, sonrasında ise Manyas Belediye Başkan Adayı İbrahim Koman ile birlikte Manyaslılarla buluştu. Güven ve samimiyet temelinde kurdukları gönül köprülerini her geçen gün sağlamlaştırdıklarını ifade eden Yılmaz, "Allah'ın izniyle birlikte yürüyüşümüz sürecek, Balıkesir'imiz de çok güzel bir gelecek kuracağız" dedi.

"Balıkesir'e güveniyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bandırma ve Manyas'ın ardından Altıeylül ilçesinde Karamanköy ve 2. Gündoğan mahallelerinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Altıeylül Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hasan Avcı'nın eşlik ettiği kahvehane ziyaretlerinde konuşan Yılmaz, "Bizim en büyük gücümüz; birliğimiz, beraberliğimiz ve hayır duaları. Bu birlikten kuvvet doğar, azim doğar, hizmet doğar. Balıkesir'i çok daha güzel günler bekliyor. Dua ve destek sizden; gayret ve hizmet bizden. Biz Balıkesir'e güveniyoruz. Şehrimizi ben değil; biz anlayışıyla yönetme gayesindeyiz. Alacağımız kararlar ve yapacağımız projelerin merkezinde insan olacak" açıklamasında bulundu.