Başkan adayından Balıkesirspor'a ziyaret

Cumhur İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Balıkesirspor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mustafa Bahçeci'nin her zaman yanında olduklarını belirten Yücel Yılmaz, 31 Mart seçimleri sonrasında da desteklerinin devam edeceğini bildirdi.

Balıkesirspor'un içinde bulunduğu mali krizin tüm şehir ile birlikte giderilebileceğini söyleyen Yücel Yılmaz, Balıkesirspor'a kalıcı gelir kapısı olacak çalışmaların da yapılacağını ifade etti. Balıkesirspor'un siyasetten uzak tutulmasını da isteyen Yücel Yılmaz, siyasi rakiplerinin şimdiden kulüp başkanı ilan etmesinin de doğru olmadığını vurguladı.

"Sıkıntılarımız var ama aşacağız"

Balıkesirspor Kulüp Başkanı Mustafa Bahçeci, ziyaretinden dolayı Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Yücel Yılmaz ziyaretiyle bizi onurlandırdı, gücümüze güç kattı, Balıkesirspor'un geleceği adına içimizdeki umutları yeşertti. Kulübümüzün içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreç demeyeceğim; Türkiye'de futbol kulüplerinde sıkıntılı süreçler hiç bitmez. Bu sadece Balıkesirspor'a özgür bir durum değil. Süper Lig takımlarında Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Türkiye Kupası maçlarında Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu da sıkıntılarını dile getirdi... Bütün kulüplerde bu sıkıntı var. Biz bu sıkıntıları en az zayiatla; kulübümüze, takımımıza, taraftarlarımızın moraline, onların sosyal yaşantısına en az zarar verecek şekilde aşmaya çalışıyoruz. Hatalarımız, kusurlarımız oluyordur, bu işin mektebi yok, yaparak öğreniyoruz. Ama Balıkesir için, Balıkesirspor için en doğru yapmaya çalışıyoruz. Bu yönde de göreve geldiğimiz günden bugüne kadar biraz talihsizlikler üst üste geldi. Balıkesirspor başkanlarının daha önce karşılaşmadığı üst üste, arka arkaya geldi. Bu da bizim imtihanımız. Hamdolsun bugüne kadar gemiyi yüzdürdük. İçinde bulunduğumuz şartlara göre iyiyiz, fena da değiliz. Ufak tefek sıkıntılarımız şüphesiz var tüm kulüplerde olduğu gibi. Bunları da aşacağız” diye konuştu

"Balıkesirspor siyasete alet edilmemeli"

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ise mevcut yönetimin çalışmalarının arkasında olduklarını belirterek, “Ben de kongre üyesiyim. Ben de Balıkesirspor'u yıllardır destekliyorum. Şimdi bir süreç yaşıyoruz, bir seçim atmosferine girdik. Herkes Balıkesirspor ile ilgili düşüncelerini gündeme getiriyor. Bun şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Balıkesirspor 2'nci ligden 1'inci lige çıkarken hem kendim, hem şirketimle her zaman sponsor olduk. Her zaman Balıkesirspor'un şehrimizin marka değeri olduğunu ve siyaset üstü olması gerektiğini söylemişimdir. Gerek Ticaret Odası Meclis Başkanlığı yaparken süreç içerisinde bu konuda yaklaşımımızı, tutumumuzu her zaman göstermişizdir. Başkanımıza teşekkür ediyorum; söylediği sözler bizim için çok önemli. Balıkesirspor herkesin bize emaneti. Biz kendi namusumuza, ticaretimize nasıl hassas isek o hassasiyeti emin olunuz ki Balıkesirspor noktasında iki misli gayret gösteriyoruz. Ben başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yücel başkanımız büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra bizim hayallerimiz noktasında belirttiği hususlar gündeme geldiği takdirde Balıkesirspor'da paraya ihtiyacı olan, işadamlarının kapısında dolaşan yönetim ve başkanları bu tarz insanlar olarak anılmaktan kurtulacak. Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'e yakışan bu Balıkesirspor olması gereken, herkesin özlediği hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Balıkesirspor siyaset üstüdür, siyasete malzeme edilmemesi lazım. Kongre üyelerine saygısızlık yapılmaması lazımdır. Buraya gelmeye ihtiyaç duydum. Çünkü burada hazır bir yönetim varken, birçok sorunla boğuşup, takımımızın moralini yüksek tutmaya çalışırken, tabi ki saygın arkadaşlarımız çok var. Balıkesirspor'a fedakarlık yapmamış Balıkesir'de insan sayısı azdır. Çünkü herkesin desteğiyle; siyaset üstü olduğu için bu destekler herkes tarafından yapılıyor. Bir belediye başkanı, Balıkesirspor'a ancak destek olur. Ama yöneticisini belirleyeceğim, şunu ben yapacağım dediği zaman bu Balıkesirspor'un şahsına saygısızlık olur” diye konuştu.

Balıkesirspor'a ziyaretlerinden dolayı Cumhur İttifakı Adayı Yücel Yılmaz'a takım oyuncularının imzası bulunan forma hediye edildi. Ziyarette AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey de yer aldı.