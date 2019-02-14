Başkan adayları seçim çalışmasında karanfil dağıttı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, seçim çalışmaları kapsamında Milli Kuvvetler caddesinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek mağazalarda bulunan tüm vatandaşlara karanfil hediye ettiler. Etkinlik öncesi açıklama yapan Karesi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, seçim çalışmalarını Altıeylül ve Karesi başkanlarımızla Milli Kuvvetler caddesinde yapmak istediklerini belirterek, "Birlik ve beraberlik içresinde seçim çalışmalarını sürdürüyoruz. 20 ilçemizde 20 ilçe başkanı ve ben büyükşehir belediye başkanı olarak faaliyetler yürütüyoruz. Seçim Koordinasyon merkezimiz çok güzel çalışıyor. Amacımız insanların bir birini sevmesi ve huzurlu bir şekilde şehirde yaşaması. Belediye başkanı adaylarımızla beraber sahadayız. İnsanlarımıza bulundukları yerlerde ziyaret ediyoruz. Ve bugünde mağazalarımızı ve ana caddedeki esnafımızı ziyaret ederek, çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Milli Kuvvetler caddesinde bulunan iş yerlerin de bulunan müşteri ve işyeri çalışanlarına çalışmaları hakkında bilgi vererek, kendilerini tanıttılar.