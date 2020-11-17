Başkan Aksoy, Ankara'dan müjdelerle döndü

Bakanlıklar nezdinde görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya giden Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy Ankara'dan döndü

Başkan Aksoy'un ilk durağı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etmek oldu. Marmara Belediye Başkanı Aksoy, Bakan Ersoy'la yaptığı görüşmede, adalarda devam eden çalışmalar yürütülen projeler ve turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Aksoy'un ziyaretin ikinci durağı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Abdullah Tancar ile bir araya gelen Başkan Aksoy, Bakan Yardımcısı Tancar'a Saraylar Mahallesi'nde bulunan eski ve ekli elektrik hattının kalite ve verimliliğinin arttırılması amacıyla yer altına alınması talebini iletti. Bakan Tancar'dan, yatırım planları dahilin de bu talebin değerlendirileceğinin sözünü alan Başkan Aksoy, ziyaret sonunda bu önemli talebe destek sözü veren Bakan yardımcına teşekkür etti.