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Başkan Arslan esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ilçenin dört bir yayında vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ilçenin dört bir yayında vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Arslan son olarak Kadıköy Mahallesinde esnafları ziyaret etti.


Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlar ile bir araya gelmeye özen gösteren Edremit Belediye Başkan Selman Hasan Arslan bu kapsamda Kadıköy Mahallesinde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnafların talep ve isteklerini dinleyen Başkan Selman Hasan Arslan “Kadıköy Mahallesi'nde sanayi esnafımızı ziyaret ederek belediyemizden taleplerini dinliyoruz. Edremit ekonomisinin can damarı olan esnaflarımızla sadece seçim zamanında değil, her gün yan yana olmaya devam edeceğiz.” Dedi.

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