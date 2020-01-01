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Başkan Arslan, gazetecilerin yeni yılını kutladı

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yılın son gününde ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yılın son gününde ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Gazetecilerin yeni yılını kutlayan Başkan Arslan, yeni yılın yeni umutlarla ve projelerle çalışma yılı olacağını söyledi.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilçede görev yapan yerel, ulusal basın ve haber ajansı temsilcileri ile bir araya geldi. Gazetecilerin yeni yılını kutlayan Başkan Arslan, basını demokrasinin 4. Kuvvet olarak gördüklerini, yapılan eleştirileri yapıcı bir muhalefet olarak değerlendirdiklerini belirterek “Hizmetlerimizin, yeni projelerimizin halka duyurulmasında daha geniş kitlelere ulaştırılmasında basınımız önemli bir görev üstleniyor. Bunun yanında ilan ve duyurularımızı sizlerin aracılığı ile yapıyoruz. Yeni yılda da basın kuruluşlarımız ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni bir yıla girerken basın mensuplarımızın ve tüm insanlarımızın tüm kırgınlıkları, dargınlıkları saat 23.59'da bırakmalarını, yeni yılı yeni umutlarla dostluk ve kardeşlik olarak karşılamalarını diliyorum” dedi. Başkan Arslan, gazetecilerin yeni yılını kutlayıp hediyeler verdi, bundan sonra daha sık bir araya geleceklerini ifade etti.

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