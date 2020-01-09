Başkan Arslan, gazetecilerle bir araya geldi

Edremit Belediyesi'ne ait Ed-Bel Altınoluk Akçam Otel'de düzenlenen kahvaltıda Arslan gazetecilerin günlerini kutladı.

Arslan, “Sizlerden ricamız yanlışlarımız, eksilerimiz, hatalarımız varsa bunu yapıcı ve eleştirel anlamda yazın. Daha önce de söylemiştim yazmazsanız mesleğinize saygısızlık etmiş olursunuz. Biz sizlerden kendimiz için değil, Edremit halkı adına faydalanmak ve yararlanmak isteriz. Basın demokrasilerde dördüncü güçtür. Biz hepimiz halk adına görev yapıyoruz biz halkın yetkisiyle buradayız. Sizlerle çok iyi ilişki ve diyalog içinde olacağız. Birlikteliğimiz ve işbirliğimiz devam edecek.” diye konuştu. Daha sonra Başkan Arslan Edremit için hazırladıkları projeleri basın mensuplarıyla paylaştı. Toplantıya Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Edremit Belediyesi Altınoluk Şube Sorumlusu Mustafa Özkan da katıldı