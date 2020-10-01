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Başkan Arslan İmamoğlu ile görüştü

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Balıkesir’deki CHP’li Belediye Başkanlarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Balıkesir'deki CHP'li Belediye Başkanlarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve Balıkesir'deki CHP'li Belediye Başkanlarıyla birlikte Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Selman Hasan Arslan, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile işbirliklerimiz ve projelerimiz hakkında görüştük. Görüşmemiz son derece verimli geçti. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.


Ziyarete CHP'li belediye başkanları Selman Hasan Arslan (Edremit), Tolga Tosun (Bandırma), Orhan Gaga (Balya), Mehmet Irem Himam (Gömeç), Tancan Barcin (Manyas), İbrahim Palaz (Gönen), Murat Yazgan (Burhaniye -Belediye Başkanvekili ), Hasan Yapakçı (Erdek- Belediye Başkanvekili ) , İYİ Partili Nurettin Güney (Susurluk) katıldı.

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