Başkan Arslan: “Muhtarlarla birlikte yürüyeceğiz”

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Kent Konseyi'nde görev yapacak muhtarların belirlendiği toplantıda Başkan Arslan, muhtarlara yardımcı personel görevlendirileceği müjdesini verdi.

Edremit Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen Muhtarlar toplantısına 47 mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda öncelikle yeni oluşturulacak olan Edremit Kent Konseyi'nde muhtar adına görev yapacak 20 muhtar yapılan seçimle belirlendi. Muhtarlar bulundukları mahallelerde halkın istek, şikâyetlerini ve eksikliklerini ilettiler. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Kent Konseyi'nin yeniden oluşturulacağını, belediye başkanı olarak Kent Konseyi'nde görev almayacağını, Edremit Belediyesi'ni sadece bir yetkilinin temsil edeceğini söyledi. Başkan Arslan yaptığı konuşmada “Kent Konseyimiz etkili bir şekilde çalışacak. Konseyde gelen tavsiye niteliğindeki kararlar her ay belediye meclisinde öncelikli olarak görüşülecek. Seçimden önce bu yol yalnız yürünecek bir yol değildir” demiştik. Hizmet yolunda başta siz muhtarlarımız olmak üzere tüm kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte yürüyeceğiz. Karşılıklı diyalog ve iş birliği içerisinde Edremitimiz'i daha ileriye taşımak için birlikte çalışacağız” dedi. Başkan Arslan, ayrıca kırsal mahallelerde görevlendirecekleri personelin yanı sıra muhtarlara yardımcı olması amacıyla da personel görevlendireceklerini açıkladı. Muhtarlara yeni sürprizlerinin olacağını söyleyen Başkan Arslan, tekrar bir araya gelerek yeni hizmetleri hızla uygulamaya sokacaklarını ifade etti.