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Başkan Arslan “Ortak akılla hareket ediliyor”

Balıkesir’in Edremit Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile bir araya gelerek ilçede devam eden çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

Balıkesir'in Edremit Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile bir araya gelerek ilçede devam eden çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Eroğlan Mahallesi Muhtarı Hayati Uysal ve Yönetim Kurulu üyeleri bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıda ilçenin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve koronavirüsle mücadelede mahallelerde alınması gereken önlemler görüşüldü. İlçede görev yapan muhtarlarla sıklıkla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan EBaşkan Arslan, “Yerel yönetimin en önemli unsuru olan muhtarlıklarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortak akılla hareket ediyor; halkımızın ihtiyaçlarını doğru tespit ederek hizmeti hemşehrilerimize en hızlı şekilde ulaştırıyoruz. Muhtarlarımıza işbirliği içerisinde ki yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Koronavirüsle mücadelede de aynı şekilde; muhtarlarımızla oluşturduğumuz ortak akıl ve işbirliği ile çözüme ulaşacağız. Bu mücadeleyi başaracağıyla sonuçlandıracağız” dedi.

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