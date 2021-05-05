Başkan Arslan: “Tam kapanmada yanınızdayız”

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 17 günlük tam kapanma süreci boyunca Edremitlilerin hayatını kolaylaştıracak projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Edremit Belediyesi tam kapanma sürecinde “Edremit için birlik vakti” sloganıyla yeni projelerini vatandaşla paylaştı. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit'te başlatacak oldukları büyük bir dayanışma kampanyasının müjdesini verdi.

Sokağa çıkamayan vatandaşların ve özellikle esnafın yanında olacaklarının altını çizen Başkan Arslan, tam kapanmada hizmet verecek olan Kriz Masası'yla 7/24 vatandaşın yanında olacaklarını söyledi. Arslan, “Bu süreç içerisinde, Edremit Belediyesi olarak, ilgili tüm birimlerimizle teyakkuzda olacağız. Vatandaşlarımızın zor durumda kalmaması adına üzerimize düşen sorumluluk ne ise, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızın yanında, deyim yerindeyse emrinde olacağız” dedi.

Edremit Belediyesi tam kapanma döneminde ekonomik olarak zor dönemler geçiren vatandaşların yanında olurken, dayanışma ve birlik ruhunu güçlendiriyor . Bir askıda fatura sistemi olan “Senin Faturan” projesi ilk kez bir ilçe belediyesinde uygulanacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ödeyemedikleri su veya elektrik faturalarını sisteme girecek, hayırsever bir vatandaş ise ödemek istediği tutara kadar olan faturayı seçerek ödeme işlemini gerçekleştirecek. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Senin Faturan uygulamasının tam kapanma döneminde en çok önem verdiği proje olduğunu söyledi. Arslan, “Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek şekilde vatandaşa destek olurken dayanışma ruhunu da güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda mübarek Ramazan Ayı'nda yardım kartları ve kolilerinin muhtarlarla iş birliği içerisinde titiz bir çalışmayla belirlenen, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını ve ulaştırılmaya devam edileceğini de sözlerine ekledi.

Edremit Belediyesi'nin tam kapanmada vereceği sosyal projelerden biri olan aşı servisiyle 55 yaş üstü, Edremit'te ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşları, önceden aldığı aşı randevusuna uygun şekilde evinden alıp pandemi kurallarına uygun ve güvenli şekilde hastaneye götürecek. Başkan Arslan, verdikleri hizmetle tam kapanma döneminde ihtiyacı olan vatandaşların aşı yerine güvenle ulaşmasını sağlayarak hem aşılama çalışmalarına katkı sunmayı hem de vatandaşın hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Arslan, “İmkanlarımızı Edremitli vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına seferber ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Edremit Belediyesi, pandemi döneminde eve kapanan vatandaşların evdeki anlarını daha keyifli hale getirmek için Tam Kapanmada Açık Söyleşiler projesini hayata geçiriyor. Belediyenin sosyal medya hesaplarından belirli günlerde canlı yayınlanacak programlarla vatandaşın yanında olacak. Belediye Başkanı Arslan, “Edebiyat, sanat, spor tarih ve belki de en önemlisi psikolojimiz ve sağlıklı beslenmemiz konu başlıklarının hepsine yer vererek vatandaşlarımızın evlerine misafir olacağız. Onlara bu zor günlerde her alanda tam destek olacağız” dedi.