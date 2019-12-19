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Başkan Arslan yerel yönetimler zirvesinde

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla İstanbul’da düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesine katıldı.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesine katıldı.


Zirveye katılan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi”ndeyiz. Kentlerimizin turizm alanında daha sürdürülebilir ve nitelikli çalışmalar yapabilmesi için belediye başkanları ve turizm sektörü yöneticileri olarak son derece verimli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Edremit'in öncelikli tercih destinasyonu olabilmesi adına TÜRSAB yöneticileri de dahil olmak üzere birçok turizmciyle ikili görüşmelerde bulunuyorum. Böylesine verimli bir toplantının düzenlenmesini sağlayan CHP Yerel Yönetimler Ofisi'ne ve Genel Başkan Yardımcısınız Sayın Seyit Torun'a teşekkürlerimi sunuyorum.” Dedi.

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