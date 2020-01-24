Başkan Arslan'dan, anma mesajı

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 24 Ocak 1993'te hain bir suikast sonucu katledilen Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, hain bir terör saldırısında şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan ve Dışişleri eski Bakanı İsmail Cem'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Arslan, Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i ölüm yıl dönümlerinde yayınladığı mesajla andı.

Başkan Arslan mesajında “Türkiye'nin laik ve demokratik bir ülke olması için verdiği mücadeleyle ve ahlakı, kişiliği, cesareti ile genç gazetecilere her zaman örnek gösterilen Uğur Mumcu'yu aramızdan ayrılışının 27. yılında özlemle anıyoruz.

Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yılmaz savunucusu, gazeteci- yazar Uğur Mumcu, yaşamını toplumun gerçekleri öğrenmesine adayan, gerçeklerin ve doğruların üzerine korkusuzca giden, özgürlüğün simgesi, Cumhuriyet'in sesi olmuştur. Onun aydınlık fikirleri, savunduğu ve inandığı değerler, laik Türk milletinin aklında ve yüreğinde sonsuza dek var olacaktır.

Bu güne kadar ne yazık ki, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet kazanımlarının ışığında, akıl bilim ve çağdaşlık yolunda yürüyen pek çok aydın ve bilim insanı, haince tuzaklarla aramızdan ayrıldı.

Bugün aynı zamanda görevi başında şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın 19'ncu ve eski Dışişleri Bakanımız İsmail Cem'in 13'ncü ölüm yıl dönümü.

Başarılı çalışmalarıyla Türk halkında derin izler bırakan yurtsever, cesur ve aydınlık kalem, çumhuriyeti, bağımsızlığı, özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savunan Uğur Mumcu'yu, devlet ile halk arasında güçlü bağlar kuran, vatan aşkıyla görevini yaparken şehit edilen Gaffar Okkan'ı ve Türkiye dış politikasına itibar kazandıran, dürüst, samimi, örnek siyaset ve devlet adamı Dışişleri Bakanımız İsmail Cem'i sevgi, saygı ve özlemle anıyorum” dedi.