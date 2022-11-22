Başkan Arslan'dan İmamoğlu'na davet

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'nin 27 Kasım'da düzenleyeceği çalıştay için bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Edremit Belediye Başkanı ve Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı olan Selman Hasan Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette 27 Kasım'da Belediyeler Birliği'nin düzenlediği “Enerjide Yol Ayrımı Çalıştayı”na İmamoğlu'nu da davet eden Başkan Arslan birlik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ”Değerli başkanımızla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisini çalıştayımızda görmekten onur duyacağımızı ifade ettik. Ekrem başkanımıza ev sahipliği ve sohbeti için teşekkür ediyorum” dedi.