İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Arslan'dan, Kaymakam Ünsal'a hayırlı olsun ziyareti

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yeni göreve başlayan Edremit Kaymakamı Turgay Turgay Ünsal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yeni göreve başlayan Edremit Kaymakamı Turgay Turgay Ünsal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, beraberinde Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ile birlikte Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ı makamında ziyaret etti. Kurban Bayramı'nda alınacak koronavirüs önlemler başta olmak üzere ilçede ki faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Arslan, Kaymakam Ünsal'a "Hoşgeldin" diyerek hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Arslan, Edremitimize en iyi hizmeti verebilmek için uyum ve işbirliği içerisinde bir ve beraber şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kaymakam Ünsal'da ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür etti. Edremit'i daha ileriye taşıyabilmek için birlikte çalışacaklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.