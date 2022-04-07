Başkan Arslan'dan Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy'a ziyaret

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek Türkiye'den başlayan Avrupa Konseyi tescilli Aeneas Kültür Rotası ile Antandros ve Astyra kazıları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar ve Dış İlişkiler Birim Sorumlusu Elisa Falcini ile birlikte heyet olarak Bakan Erosy'la görüşme gerçekleştiren Başkan Arslan, Türkiye'den başlayan, Avrupa Konseyi tescilli ilk kültür rotası olan "Aeneas Kültür Rotası" ile Altınoluk Mahallesi'nde ki Antandros ve Güre Mahallesi'nde ki Astrya kazıları ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Projeler ve kazı çalışmalarının yanı sıra ilçenin tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili Bakan Ersoy ve bakanlık yetkililerine geniş bir bilgilendirmede bulundu.

Bakan Ersoy konuyu takip edeceklerini ve destek olacaklarını ifade etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek “Kültür ve Turizm Bakanımız Ersoy ve bakanlık yetkilileri ile görüşerek Türkiye'den başlayan, Avrupa Konseyi tescilli ilk kültür rotası olan "Aeneas Kültür Rotası" projemiz, Antandros (Altınoluk) ve Astyra (Güre) kazıları ile ilgili projeler hakkında sunum yaptık. İlgi ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.