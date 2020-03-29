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Başkan Arslan'dan sağlık çalışanlarına büyük destek

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ülkenin bu zor günlerinde toplum sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarına, Edremit Belediyesi tesisi olan Afrodit Termal Otel’de ücretsiz konaklama imkanı sağlıyor.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ülkenin bu zor günlerinde toplum sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarına, Edremit Belediyesi tesisi olan Afrodit Termal Otel'de ücretsiz konaklama imkanı sağlıyor.


Türkiye'de devam eden koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının güvenle konaklayabilmesi için Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan önemli bir ilke imza attı. Başkan Arslan, sağlık çalışanlarına Edremit Belediyesi ED-BEL bünyesinde hizmet veren Güre Afrodit Termal Otel'de ücretsiz konaklama imkanı sağladı. Böylelikle koronavirüs salgın sürecinde en riskli gruplar içerisinde bulunan sağlık çalışanlarının güvenli bir rahat bir ortamda konaklaması sağlanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bu zorlu süreçte toplum için sürdürdükleri özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Arslan sözlerine şu şekilde devam etti “Toplum sağlığı için durmaksızın mücadele eden değerli sağlık çalışanlarımız için belediyemizin konaklama imkanlarını seferber ettik. Sağlık çalışanlarımıza imkanlarımız dahilinde her türlü destek vermeye hazırız. Seferberlik, birlik ve dayanışma içerisinde koronavirüs salgınının üstesinden geleceğiz” dedi.

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