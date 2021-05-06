Başkan Arslan'dan senin faturan dayanışmasına davet

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tam kapanma döneminde dayanışmayı güçlendirecek “Senin Faturan” projesini uygulamaya başladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sistemin açılmasıyla birlikte Senin Faturan sisteminden fatura ödeyerek tüm Edremitli vatandaşları dayanışmaya davet etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesaplarından, bir elin verdiğini diğer elin görmemesi anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere 17 günlük tam kapanma döneminde destek sağlayacak “Senin Faturan” projesinin başlayacağını duyurmuştu. Bugün projeyi hayata geçiren Arslan, sistemden fatura ödeyerek ilçede kendisinin başlattığı birlik ve dayanışma hareketine tüm kentlileri davet etti. Sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak ilk kez bir ilçe belediyesinde böyle bir projenin hayata geçirildiğini ifade eden Arslan, Senin Faturan projesinin çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaşa dokunabilmesi için tüm kentlileri sistemden fatura ödemeye davet etti. Başkan Arslan yaptığı açıklama: “Senin Faturan projesini hayata geçirmiş bulunmaktayız. İhtiyaç sahibi, Edremit'te ikamet eden ailelerimiz ödeyemedikleri faturaları bize gönderebilirler. Hayırsever vatandaşlarımız ise sahipleri açıklanmayacak olan bu faturaları Senin Faturan sistemi üzerinden ödeyerek ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olabilirler. Başlattığımız dayanışmanın ihtiyaç sahibi tüm kentlilerimize ulaşmasını istiyoruz, bu amaçla tüm vatandaşlarımızı bu dayanışma hareketine katılmaya davet ediyoruz” dedi.