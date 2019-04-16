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Başkan Avcı Altıeylül Ortaokulu kermesine destek

Altıeylül Okul Aile Birliği tarafından okul yararına düzenlenen kermes veliler ve vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Kermese katılan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı kermeste emeği geçen velileri tebrik ederek başarılar diledi.


Altıeylül Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından okul ön bahçesinde düzenlenen kermese Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'da katıldı. Kermeste ikram edilen keşkeği çok beğendiğini belirten Başkan Avcı velilerin birlik beraberlik içerisinde gerçekleştirdikleri kermeste emeği geçenlere başarılar diledi. Vatandaşlarında ilgi gösterdiği kermeste öğrenci velileri tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli ürünler yine veliler tarafından satıldı. Altıeylül Ortaokul Aile Birliği Başkanı Ayşe Çağlar yaptığı açıklamada “Okulumuzda ki çocukların yararına katkıda bulunmak için velilerimizle birlikte kermes düzenledik. Kermesimizde velilerimizin evlerinde hazırladığı mantı, pasta, kurabiyeler, dolamalar etli keşkeğe kadar bir çok ürün yer almakta. İnşallah buradan elde edeceğimiz gelirlede çocuklarımız için harcayarak elimizden gelen herşeyi yapacağız”dedi.

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