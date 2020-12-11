Başkan Avcı “bir gençlik” programına konuk oldu

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, TÜGVA Altıeylül Temsilciliği'nin düzenlemiş olduğu Instagram canlı yayınına katıldı. “Bir Gençlik” isimli programın ilk konuğu olan Başkan Avcı, Atakan Alan isimli genç ile Altıeylül'e dair sohbet etti. Hoş bir sohbet gerçekleştiren ikili, canlı yayına başlamadan önce Necip Fazıl Kısakürek'i şiirleri ile andı.

Başkan Avcı, “Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır”

Gençlere yönelik olan Millet Kıraathanelerini ve yine gençlere yönelik olan farklı projeleri arttıracaklarını söyleyen Başkan Avcı, buna yönelik olarak Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü kurduklarını; pandemi süreci bittiğinde de çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını dile getirdi. Daha önceden Kültür Müdürlüğü'ne bağlı olan Millet Kıraathanelerini, Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesine bağlamış olduklarını söyleyen Başkan Avcı “Bundan sonra hem kütüphanelerimizin işletmesini hem de farklı etkinlikleri Gençlik Spor Müdürlüğü kanalıyla gerçekleştirmiş olacağız” dedi. Gençlere verdiği değeri her yerde dile getiren Başkan Avcı “Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Gençlerimize yatırım yapmak konusunda elimizden geleni sarf ediyoruz.” dedi. Önümüzdeki günlerde Altıeylül Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Altıeylül Ortaokul Konseyi, Altıeylül Lise Konseyi ve Altıeylül Üniversite konseyi; Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Kulüpleri oluşturulması planlanıyor. Ayrıca önümüzdeki süreçte Başkan Avcı, ALGEM'in projeleri arasında yer alan “Hayallerime Işık Ol” ile gençlerle ve çocuklarla daha çok ilgilenmeyi düşündüklerini söyledi. ALGEM'in kadınlara verilen meslek edindirme kursları, ihtiyaç sahibi çocuklara ve gençlere sunulan destekler ve geriye kalan tüm faaliyetleri ile yeni hizmet binasına geçtiğince daha kapsamlı çalışacağını belirten Başkan Avcı “ALGEM, Altıeylül İlçesi sınırlarında derdim var diyene koşturacak Benim derdim var diyen herkesin yanında olmaya gayret ediyoruz. Özellikle öksüz ve yetim çocukların doğum gününde onları yalnız bırakmıyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.